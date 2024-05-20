$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Лавров сообщил о вызванном заявлением Путина и Си Цзиньпина резонансе

Совместное заявление об углублении партнерства, сделанное президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, вызвало резонанс во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Lenta.ru

«Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН», — сказал Лавров. ТАСС

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление РФ и КНР об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия «мощным итогом переговоров в Пекине» и прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада». Газета.Ru

Политика
Видео
Алексей Пушков
Цзиньпин Си
Сергей Лавров
Владимир Путин
Совет Федерации
ООН
Обзор медиа
Пекин