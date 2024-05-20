Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский после отмены выборов фактически узурпировал власть в стране. Такое мнение высказал ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Он плюнул на конституцию своей "страны", проигнорировал Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти. Прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной Рады об отмене выборов президента в военное время", - указал Медведев.

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Полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться еще в марте, но не были проведены с указанием на военное положение.