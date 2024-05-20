Песков рассказал о первой реакции Путина на гибель президента Ирана

Россия отправила в Иран оперативные команды спасателей для помощи с поиском людей, находящихся в вертолете во время его крушения. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Президент, выслушав посла [Ирана], сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу в 60 человек, подготовленную к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием; группа «Центроспаса» и особая группа «Лидер», которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции», - рассказал Песков. ТАСС

Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана — иранской провинции на северо-западе страны. Кроме Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия. News.ru