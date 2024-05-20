Песков рассказал о первой реакции Путина на гибель президента Ирана

Россия отправила в Иран оперативные команды спасателей для помощи с поиском людей, находящихся в вертолете во время его крушения. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«[Президент России] Владимир Путин очень внимательно отслеживает всю информацию, которая поступает в связи с крушением вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Около полуночи 19 мая президент встретился с послом Исламской Республики Каземом Джалали и дал оперативные команды по отправке спасателей для помощи Тегерану», — сообщил пресс-секретарь.