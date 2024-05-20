Путин телеграммой поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, оказанный ему во время визита на прошлой неделе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Хотел бы выразить вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления", - говорится в документе.

Путин убежден, что состоявшиеся обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.