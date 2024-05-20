Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает РИА Новости.

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«Дружественный иранский народ понес тяжелую и невосполнимую утрату», — отметил он.

Медведев также заявил о своей уверенности в том, что будет проведено тщательное расследование, которое позволит установить истинные причины случившегося.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Исполняющим обязанности президента до выборов в стране станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.