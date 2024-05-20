Во всем мусульманском мире уважали погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, свои соболезнования выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. ТАСС

«Благодаря его усилиям укреплялись и получили новый виток развития дружеские и деловые отношения между Российской Федерацией и Республикой Иран. Несомненно, его уход — невосполнимая утрата для всех нас», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. RT на русском

Глава Чечни принес соболезнования родственникам жертв крушения вертолета от имени чеченского народа. Lenta.ru

19 мая вертолет с Раиси, а также с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахяном совершил жесткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. На следующий день была подтверждена смерть иранского главы государства. Вечерняя Москва