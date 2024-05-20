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Песков призвал обдумать реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС

Прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в Европейском союзе, необходимо разобраться, что подразумевают ограничения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, подпавшие под санкции медиа не имели вещания на территории ЕС.

Песков призвал обдумать реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС
© News.ru
Там сначала нужно разобраться. Там же речь идет об «Известиях», «Российской газете». Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Нужно разобраться, что имеется в виду, — сказал спикер Кремля.

Некоторое время назад Совет Евросоюза решил приостановить вещание в странах объединения четырех СМИ. На сайте СЕ говорится, что речь идет о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете». В качестве обоснования указано, что они поддерживают «российскую пропаганду» и специальную военную операцию ВС РФ на Украине.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя решение европейских чиновников, отметил, что Евросоюз уничтожает свободу слова и вводит цензуру с целью обмана граждан. Парламентарий добавил, что запрет на вещание осуществлен для закрытия доступа к объективной информации, и напомнил, что в западных странах практика применения двойных стандартов уже стала частью политики.

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