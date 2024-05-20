Песков призвал обдумать реакцию России на запрет вещания СМИ в ЕС

Прежде чем отвечать на запрет вещания российских СМИ в Европейском союзе, необходимо разобраться, что подразумевают ограничения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, подпавшие под санкции медиа не имели вещания на территории ЕС.

Там сначала нужно разобраться. Там же речь идет об «Известиях», «Российской газете». Дело в том, что у этих СМИ и не было никакого вещания в ЕС. Нужно разобраться, что имеется в виду, — сказал спикер Кремля.

Некоторое время назад Совет Евросоюза решил приостановить вещание в странах объединения четырех СМИ. На сайте СЕ говорится, что речь идет о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете». В качестве обоснования указано, что они поддерживают «российскую пропаганду» и специальную военную операцию ВС РФ на Украине.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя решение европейских чиновников, отметил, что Евросоюз уничтожает свободу слова и вводит цензуру с целью обмана граждан. Парламентарий добавил, что запрет на вещание осуществлен для закрытия доступа к объективной информации, и напомнил, что в западных странах практика применения двойных стандартов уже стала частью политики.