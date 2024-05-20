Песков: вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО

Вопрос легитимности власти Владимира Зеленского не влияет на ход специальной военной операции. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за введенного в стране военного положения. Официально мандат Зеленского истечет в ночь на 21 мая.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля подчеркнул, что вопрос легитимности полномочий Зеленского не влияет на спецоперацию.

«Нет, спецоперация продолжается», - заявил Песков.

Он также напомнил журналистам, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае уже комментировал эту ситуацию.

Ранее Путин подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами Украины. Глава государства заметил, что для России это имеет значение, так как «если дело дойдет до подписания каких-то документов», то их нужно «подписывать в такой судьбоносной области с легитимными властями».