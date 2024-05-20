Российских детей могут запретить отдавать в страны, где разрешена смена пола

На финальной стадии доработки находится законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, рассказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. NSN.FM

По его словам, законопроект разработали члены комиссии. Документ предполагает введение полного запрета на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола в любом формате. Российская газета

Пискарев также отметил, что работа парламентской комиссии дала серьезный импульс к законотворчеству по защите детей от посягательств на их жизнь, здоровье, морально-нравственные устои, от кого бы эта угроза ни исходила. Парламентская газета