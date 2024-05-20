В МИД прокомментировали ситуацию с ядерными испытаниями США

Россия внимательно наблюдает за ситуацией с ядерными испытаниями США на полигоне в Неваде, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. ТАСС

«Мы внимательно наблюдаем за происходящим на американском ядерном полигоне. Разумеется, все публичные сигналы, которые исходят от администрации США на этот счет, мы фиксируем, отслеживаем», — заявил он. RT на русском

Рябков добавил, что позиция Москвы в связи с испытаниями остается прежней. «До тех пор, пока США не будут проводить натурных ядерных испытаний, Россия тоже будет придерживаться этой политики», — подчеркнул он. Lenta.ru

17 мая национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США сообщило, что 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе были проведены субкритические испытания в подземной лаборатории. Эксперимент предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках. Газета.Ru