Песков: Иран не приглашал российских официальных лиц на похороны Раиси

Иран не направлял приглашений российским официальным лицам на похороны президента страны Ибрагима Раиси, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете традиции похорон, они не предусматривают каких-то таких, с участием международных представителей, церемоний, поэтому никакой информации на этот счёт от наших иранских друзей мы не имеем», — сказал он.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель коллеги.

Похороны Раиси и сопровождавших его лиц состоятся 21 мая в Тебризе.