Песков: Иран не просил о помощи России в расследовании крушения вертолёта Раиси

Иран просил о помощи российские спецслужбы в расследовании крушения вертолета президента Сейеда Эбрахима Раиси. Об этом в понедельник, 20 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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— Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли участие российских спецслужб в расследовании крушения вертолета иранского лидера. Слова пресс-секретаря передает ТАСС.

19 мая вертолет с Раиси, а также главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахяном совершил жесткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. Неназванный иранский чиновник заявил, что никто из находившихся на борту судна пассажиров не выжил, подчеркнув, что вертолет полностью сгорел при крушении.

На следующий день была подтверждена смерть иранского главы государства. Церемония похорон погибших при крушении вертолета состоится во вторник, 21 мая, в городе Тебриз. О том, чем был известен Раиси, — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь политолог Сергей Маркелов в беседе с «ВМ» рассказал, как может измениться политика Ирана после гибели президента страны.