В МИД подтвердили настроение России на сотрудничество с Ираном

Россия подтверждает настрой на плотное сотрудничество с Ираном и рассчитывает на полное выполнение двусторонних договоренностей. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Исламской Республики Иран в связи с крушением вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси и главой внешнеполитического ведомства страны Амиром Абдоллахианом.