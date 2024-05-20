Комитет Думы одобрил законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Документ был инициирован группой депутатов. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 мая.

В РФ не был принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков (БТН), указывают авторы законопроекта.

"В адрес Государственной думы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне. Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект запрещает розничную продажу энергетиков несовершеннолетним. Кроме того, согласно документу, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом более 500 мл.

Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

Правительство РФ в своем отзыве концептуально поддержало законопроект при условии его доработки с учетом ряда замечаний.