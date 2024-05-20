Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 20 мая, прокомментировал смерть иранского президента Эбрахима Раиси.

— По воле Всевышнего Аллаха ушел в Праведный мир президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси. Мы глубоко опечалены вестью о трагической кончине этого видного политического деятеля, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, Раиси уважали во всем мусульманском мире. Глава Чечни подчеркнул, что благодаря иранскому президенту отношения между Москвой и Тегераном получили новый виток.

Кадыров выразил соболезнования семье, родным и близким Эбрахима Раиси, а также семьям погибших в авиакатастрофе и всему народу Ирана.

19 мая вертолет с Раиси, а также с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахяном совершил жесткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. На следующий день была подтверждена смерть иранского главы государства.

Неназванный иранский чиновник заявил, что все находившиеся на борту судна пассажиры погибли. Он уточнил, что вертолет полностью сгорел при крушении.

В свою очередь авиаэксперт Владимир Шабрин выразил мнение, что авиакатастрофа могла произойти по причине технической неисправности или человеческого фактора.