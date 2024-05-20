Захарова: НАТО уже получает обратно тех, кто обучал ВСУ на Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что страны НАТО уже обучают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Украины «на свой страх и риск». Об этом она сказала изданию Financial Times.

© РИА Новости

Министр отметила, что потери среди иностранных инструкторов не приведут к войне с Россией. По ее словам, в таком случае статья альянса о коллективной обороне не будет задействована.

Заявление Каллас успела прокомментировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что некоторые страны уже «получают своих обучающих обратно.

Каллас оценила возможность эскалации на Украине из-за военных НАТО

«Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — добавила она.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что страны ЕС не исключают начало обучения солдат ВСУ на Украине не позднее начала 2025 года. В публикации пояснялось, что с такой инициативой выступил голландский генерал Михель ван дер Лаан на заседании руководителей генштабов государств — членов ЕС. По данным издания, наиболее активно за такой подход выступает Франция, которую поддерживают государства Восточной Европы и Балтии.