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Участие Лаврова в заседании ШОС назвали итогом отношения Запада к России

Участие главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) показывает итог отношения Запада к России, а также переориентацию Москвы на страны Азии. С таким заявлением выступил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, его цитирует РИА Новости.

Участие Лаврова в заседании ШОС назвали итогом отношения Запада к России
© Lenta.ru
«Это (участие в Лаврова СМИД ШОС — прим. «Ленты.ру») следствие отношения Запада к нам. Визит Лаврова — это совершенно открытая демонстрация переориентации на страны Юго-Восточной Азии», — сказал он.

По словам Безпалько, изменение российского политического курса связано с тем, что Запад «теряет структуру доминирования», и поэтому Россия «перенаправляет свою политику в Юго-Восточную Азию».

19 мая Лавров прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав МИД ШОС. Глава МИД планирует обсудить подготовку к саммиту организации с коллегами и актуальные международные темы.

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