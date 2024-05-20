Политолог назвал странной гибель Раиси сразу после покушения на Фицо

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси произошла сразу после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, угроз президенту Сербии Александру Вучичу и попытки переворота в Турции. Об этом заявил «Известиям» политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

19 мая появилась информация о том, что американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Эбрахим Раиси, возвращавшийся с переговоров с властями Азербайджана, совершил жесткую посадку. Поиски вертолета длились более десяти часов. Сегодня утром власти Ирана официально подтвердили гибель президента страны Эбрахима Раиси. При этом еще два вертолета с членами иранской делегации благополучно вернулись домой.

Расуссен обратил внимание, что сильный туман в горах, где разбился вертолет Раиси, был нормой в этом регионе, и два вертолета из воздушного кортежа совершили благополучную посадку.

«Так что довольно странно, что третий пилот отделился от группы. И я уверен, что у Раиси был самый опытный пилот из всех. В этом вертолете был не только президент, но и его министр иностранных дел, а также региональный губернатор. В самолете были очень влиятельные люди. Это, знаете ли, могла быть неисправность, могла быть погода. Я думаю, что будет проведено серьезное расследование», — указал он.

По словам политолога, во внешней политике очень редко бывают совпадения «просто так», а гибель Раиси произошла сразу после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Киеву, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО. В словацкого политика стреляли 15 мая, он продолжает находиться в тяжелом состоянии.

Также подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заметил, что в течение последнего месяца произошла и попытка переворота в Турции. Пока не доказана связь всех этих событий, однако все это «выглядит странно».

«Нужно будет рассмотреть каждый из случаев — кто выиграл бы, если бы в Турции произошел государственный переворот? Кто выиграл бы, если бы Фицо действительно умер? Кто выиграет, если все эти высокопоставленные политики в Иране, не только президент, но и другие люди на борту, особенно его министр иностранных дел, который очень влиятелен на Ближнем Востоке, мертвы?» — заявил Расмуссен.

Он также отметил, что изначально вызывало удивление то, насколько спокойно Израиль отреагировал на нанесенный по нему иранский удар.

«Израиль вполне мог совершить что-то подобное. Кроме того, кто знает, во что вовлечено ЦРУ. Я думаю, еще слишком рано говорить об этом», - заметил он.

В апреле Израиль атаковал иранское генконсульство в Сирии, в результате чего погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции. В ответ Тегеран нанес самый массированный в истории удар по территории еврейского государства. А президент республики Эбрахим Раиси предупредил, что если Израиль атакует территорию Ирана, то от него «вряд ли что-то останется».