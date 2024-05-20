Лавров прокомментировал гибель Раиси

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти глубоко опечалены новостями о гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и других людей, находившихся на борту его вертолета. Соболезнования опубликованы на сайте МИД России.

19 мая американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Раиси, разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с президентом Ирана летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Сообщалось, что вертолет полностью сгорел. По предварительным данным, на борту находились восемь пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Лавров подчеркнул, что погибшие были выдающимися политическими деятелями. Он заявил, что в России их всегда будут помнить как «истинных патриотов Исламской Республики», которые твердо отстаивали интересы своей страны.

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

Российский министр добавил, что в РФ Раиси и Амира Абдоллахияна знали как «настоящих, надежных друзей» страны. Лавров назвал неоценимой их роль в укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Ирана.