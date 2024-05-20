Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Раиси

Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Посольство России с огромной грустью узнало о гибели президента Раиси, главы МИД Амира Абдоллахияна и ряда других важных государственных деятелей... Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству», — говорится в заявлении дипмиссии.

В знак солидарности флаг в посольстве будет приспущен.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.