Посольство России выразило соболезнования в связи со смертью Раиси
Посольство России в Тегеране выразило соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси.
«Посольство России с огромной грустью узнало о гибели президента Раиси, главы МИД Амира Абдоллахияна и ряда других важных государственных деятелей... Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству», — говорится в заявлении дипмиссии.
В знак солидарности флаг в посольстве будет приспущен.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Спасатели нашли тела всех погибших в авиакатастрофе.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе главы государства.