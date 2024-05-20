Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил в Telegram соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.

По словам парламентария, следствие разберётся, что стало причиной трагедии – «погодные условия или преступный умысел».