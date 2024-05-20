Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил в Telegram соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.
По словам парламентария, следствие разберётся, что стало причиной трагедии – «погодные условия или преступный умысел».
«Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий», — отметил депутат.
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