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Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил в Telegram соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.

Слуцкий выразил соболезнования из-за гибели Раиси при крушении вертолета
© РИА Новости

По словам парламентария, следствие разберётся, что стало причиной трагедии – «погодные условия или преступный умысел».

«Однако череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий», — отметил депутат.
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