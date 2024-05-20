СМИ сообщили об экстренной встрече Путина с послом Ирана

Президент России Владимир Путин 19 мая провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, сообщает IRNA.

По данным агентства, на встрече присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, руководитель генштаба ВС Валерий Герасимов, министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, советник российского лидера Игорь Левитин.

В Кремле прокомментировали ситуацию с вертолетом Раиси

Встреча прошла в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Путин выразил Джалали обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета, а также попросил передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что российские власти готовы сделать все необходимое для поисков иранского президента.

Как отметил посол, президент России заявил на совещании, что РФ подготовила два самолета с 50 лучшими спасателями и с полным снаряжением для выхода в район катастрофы. Кроме того, утром 20 мая к операции по оказанию помощи из Армении готовы присоединиться и два российских вертолета.