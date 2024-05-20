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Песков: Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали ситуацию с вертолетом Раиси
© РИА Новости
«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом», — сказал Песков.

Получен сигнал с места крушения вертолета Раиси

Его слова передает ТАСС. По его словам, Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны.

Россия направит в помощь на поиски вертолета Раиси самолеты и 50 спасателей. На месте крушения сейчас работают спасательные группы Ирана. В частности власти Азербайджана направят два вертолета для помощи в поисковых мероприятиях. На месте уже работают турецкие альпинисты.

Политика
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Владимир Путин
Иран, Исламская Республика
Азербайджан