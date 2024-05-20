Путин поручил отправить спасателей для помощи в поисках вертолета Раиси

Российский лидер Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову направить в Иран спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

© РИА Новости

Просьба об этом поступила от иранской стороны. На поиски отправятся 47 специалистов, высокопроходимая техника, вертолет BO-105 для поиска с воздуха.

В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер». В настоящее время спецтехника грузится в аэропорту Жуковский. Вылет запланирован в иранский город Тебриз.