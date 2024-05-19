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Лавров заявил о налаживании повестки между главами ведомств РФ и КНР

Руководители ведомств России и Китая, в том числе вновь прибывшие, «гладко и бесшовно» включаются в повестку двусторонних отношений. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Лавров заявил о налаживании повестки между главами ведомств РФ и КНР
© РИА Новости

Ему был задан вопрос, как прошло знакомство нового главы оборонного ведомства России Андрея Белоусова с китайскими коллегами.

«Прошло, как это и подобает между друзьями, у которых свои процессы обновления руководства. У китайцев недавно обновилось руководство, год назад. Мы с ними тоже познакомились. Здесь идет абсолютно гладкое, бесшовное включение в повестку дня российско-китайских отношений тех лиц, которые занимают те или иные должности, включая тех, кто пришел снова», — ответил Лавров.

Вечером 19 мая Лавров прибыл в столицу Казахстана — Астану, где 20-21 мая примет участие в совещании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

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