Лавров прибыл в Астану для участия в СМИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, где 20-21 мая примет участие в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент ТАСС. Лавров обсудит с коллегами подготовку к саммиту организации (3-4 июля), а также актуальные международные и региональные темы.

Особое внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития объединения и его адаптации к формированию нового миропорядка. У главы российской дипломатии запланирован ряд двусторонних встреч.