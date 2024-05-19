Лавров обвинил Запад во лжи о перекрытии Россией газа

Главы государств и правительств западных стран позволяют себе лгать, когда говорят о том, что Россия перекрыла газ, рассказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет «Лента.ру».

Глава МИД уточнил, что в перекрытии газа Россию обвиняют, в частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Заявлять, что Россия перекрыла газ — причем никто из них не краснеет — вот это самое печальное, потому что это означает, что на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов. Они их не признают, они их перевирают», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр заметил, что острая фраза военно-политической конфронтации России и Запада находится в полном разгаре.