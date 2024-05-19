«Расслабьтесь, если получится»: Лавров дал совет Макрону

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с советом расслабиться, если у него это получится, фрагмент интервью с ним опубликовал журналист Павел Зарубин. Министр также отметил, что властям Украины пора уже признать реальную ситуацию на земле.

Зарубин поинтересовался у Лаврова, что он думает о недавнем заявлении президента Макрона об опасениях в связи с успехами РФ на поле боя. Глава Франции заявил, что в случае победы военная инфраструктура России будет ближе к Европе. Журналист также напомнил, что аналогичные опасения неоднократно выражал российский лидер Владимир Путин, на что ему отвечали: «Вы не волнуйтесь, расслабьтесь».

Если получится, пускай расслабятся. Мы прекрасно понимаем все возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины, — ответил министр.

Также Лавров отметил, что Украине следует признать реалии на земле. Министр выразил надежду, что этот посыл услышат и на Западе.

Надеюсь, этот посыл, который неоднократно повторялся, будет воспринят и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям, — подчеркнул он.

Ранее бизнесмен Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил уверенность, что Киев и Запад уже проиграли в украинском конфликте. Он также предупредил Украину о новых территориальных потерях.