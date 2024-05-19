Сенатор раскрыл, почему Ходорковский* внезапно признал победу России

Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сделал заявление о поражении Киева и Запада в украинском конфликте, боясь прослыть маргиналом, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Ходорковский объективно оценил ситуацию, понимая, что российская сторона еще не задействовала все имеющиеся у нее инструменты.

По словам Цекова, Ходорковский осознает, что Россия, если подключит все ресурсы, не оставит никаких шансов Украине. Сенатор считает, что бизнесмен боится показаться маргиналом перед своими последователями, поэтому он решил высказаться о будущем украинского конфликта.

Он же не дурак. Враг России, враг современной России, России как таковой, но не дурак. Ходорковский объективно оценил ситуацию. Понимает, что у Украины вместе с США, НАТО, Европой выиграть шансов нет. Он же должен понимать, что Россия действует лишь ограниченными с силами, если мы подключим все — тем более никаких шансов у Украины. Он же не хочет выглядеть маргиналом перед своей аудиторией, поэтому сделал такое заявление, — пояснил он.

Ранее Ходорковский выразил уверенность, что Украина и Запад проиграли в конфликте с Россией. По его мнению, российская армия к концу года возьмет под свой контроль Харьков, а затем Одессу.