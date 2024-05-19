Лавров заявил, что Украине пора признать реалии на земле

Киевскому режиму пора признать реалии на земле, а Западу перестать приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Пора киевскому режиму признать реалии на земле. Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят, и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям", - отметил глава дипведомства в комментарии для программы "Москва. Кремль.

Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Лавров: Запад использует миф о российской угрозе для гонки вооружений

Беседа с главой МИД РФ состоялась на полях государственного визита российского лидера Владимира Путина 16-17 мая в Китай. Программа поездки проходила в двух городах - в Пекине и Харбине.