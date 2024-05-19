Член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал государства ЕС «зарыть топор войны» и выступить единым фронтом против экспансии США на планете. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, европейцам следует взяться за ум и попытаться помириться с Россией, навести с ней мосты.

«Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», — отметил парламентарий.

Шеремет подчеркнул, что только дружеские отношения с Россией гарантируют европейским государствам стабильность, позволят получать дешевые энергоресурсы.

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Оглядки на США, констатировал депутат, привели к деградации Европы во всех сферах, ее будущее стало призрачным. На фоне текущей повестки Россия готова «протянуть покаявшейся Европе руку спасения», открыть для макрорегиона не только окно, но и широкие двери.

Ранее Шеремет предупредил, что французских солдат, в случае их отправки на помощь ВСУ, ждет «верная гибель».