Лавров сообщил о вызванном заявлением Путина и Си Цзиньпина резонансе

Совместное заявление об углублении партнерства, сделанное президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, вызвало резонанс во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН», — заявил глава МИД на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

По словам Лаврова, заявление лидеров также «начертало новые задачи» в контексте вывода отношений России и Китая на более высокий уровень. Министр добавил, что график российско-китайских встреч и мероприятий является очень насыщенным.

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19 мая глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества.