Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев рассказал, что Гаага и Женева утратили способность создавать новые мирные инициативы и международные конвенции. Соответствующим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Ни Гаага, ни Женева больше не генерируют никаких мирных инициатив и международных конвенций. Даже так называемая мирная конференция по Украине — лишь убогое подражание дипломатическому процессу», — заявил сенатор, отметив, что в истории еще не было примеров, когда переговоры, которые должны быть направлены на прекращение военных действий, проводились бы без участия всех сторон конфликта.

Политик подчеркнул, что в настоящее время западные государства являются недоговороспособными, перестали соблюдать дипломатический этикет, а также не хотят честно применять международное право и находить компромиссы за столом переговоров.

Ранее на Западе признали, что России удалось продемонстрировать свою военную и экономическую устойчивость вопреки его ожиданиям. Отмечается, что с начала специальной военной операции (СВО) России Вашингтон, а также ряд европейских союзников Киева поддерживали Украину, передавая ей вооружения и вводя санкции против Москвы, намеренно затягивая военные действия.