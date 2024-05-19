Захарова назвала безумной политику Запада в отношении Грузии

Запад действует максимально жестко и "безумно" в отношении Грузии, поскольку ранее у него не получилось дестабилизировать ситуацию в стране, как это произошло с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Дипломат напомнила, что на Украину "заходили тоже все эти ряженые с национальной, выпадающей в сторону националистической" политикой.

"С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, действуют максимально, как они считают, эффективно с точки зрения сегодняшнего момента. С нашей точки зрения, <...> безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли", - отметила она.

По мнению Захаровой, ключевым фактором устойчивости Грузии к влиянию Запада стало "наличие людей внутри политической системы и грузинского общества, ориентированных на народ и на свою страну", при этом "в меньшей степени" думающих о внешних факторах.

15 марта стало известно, что министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси для обсуждения закона об иноагентах. Они провели переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили. Также главы МИД приняли участие в митинге против закона об иноагентах. Они пришли к зданию парламента в Тбилиси и выступили перед собравшимися. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили назвал эти действия грубым вмешательством во внутренние дела страны.

18 мая Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент Грузии принял в третьем чтении.