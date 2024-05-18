Лавров: Европа не будет партнером РФ как минимум одно поколение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил согласие с утверждением, что Европа как партнер для России не актуальна как минимум на одно поколение.

В частности, так он прокомментировал соответствующее высказывание директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии, члена Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрия Тренина.