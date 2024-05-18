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Лавров согласен, что Европа не будет партнером РФ как минимум на одно поколение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил согласие с утверждением, что Европа как партнер для России не актуальна как минимум на одно поколение.

Лавров: Европа не будет партнером РФ как минимум одно поколение
© РИА Новости

В частности, так он прокомментировал соответствующее высказывание директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии, члена Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрия Тренина.

"Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - сказал глава МИД РФ на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Политика
Дмитрий Тренин
Сергей Лавров
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