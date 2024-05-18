Ушаков рассказал об итогах неформальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели успешные переговоры в Пекине, рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, лидеры пришли в зал заседаний с хорошим настроением, обсудили вопросы текущей повестки.

В связи с этим, заметил Ушаков, во время неформальной встречи в узком составе, которая прошла после переговоров, была совершенно «расслабленная атмосфера».

Эта атмосфера, уточнил чиновник, помогала сторонам лучше понимать друг друга, шутить, рассказывать различные истории, упрочила «химию» между участниками встречи.

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