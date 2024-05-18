Депутат Водолацкий: Жители Харьковской области просят паспорта России
Жители освобожденных населенных пунктов Харьковской области спрашивают, как получить российские паспорта, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт", - сказал он.
По его словам, жители Харьковской области радуются продвижению российских войск.
В начале мая российская армия начала наступление в Харьковской области. За неделю были освобождены 12 населенных пунктов, ВС РФ продолжают движение в глубину обороны ВСУ.
Одним из важных направлений удара стал город Волчанск недалеко от границы с Белгородской областью. Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что в случае потери Волчанска ВС РФ смогут ударить в тыл украинских войск.