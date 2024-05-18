В РФ прокомментировали запрос Киева к США на разрешение ударов по России

Обращение Украины к США с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить им наносить удары по территории России еще раз доказывает, что Киев чувствует безысходность собственного положения, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Все чаще и чаще звучат бредовые идеи по эскалации противостояния с нами. Чувство безысходности довлеет в Киеве сейчас. Тем более что скоро заканчивается законный срок пребывания на посту президента [Украины Владимира] Зеленского. Они хотят заслонить это какими-то провокационными масштабными слухами, которые, по их мнению, должны помочь им выйти из этой ситуации», — прокомментировал Карасин.

Ничего конструктивного и чего-то более реалистичного от киевского режима ждать не приходится — Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и Пентагона сообщила, что Киев обращался к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить им наносить удары по территории России. Отмечается, что соответствующий запрос был сделан на прошлой неделе.

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Киев попросил США определить цели, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удар, а также отменить соответствующие ограничения. Кроме того, Украина попросила Пентагон поделиться разведданными и помочь определить цели на территории России, по которым ВСУ могут нанести удар собственным оружием. Обращение в данный момент находится на рассмотрении.