Швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине, который состоится без участия России, ставит перед собой единственную цель. Ее назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

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Саммит проводится, чтобы подтвердить легитимность украинского президента Владимир Зеленского, считает парламентарий. Он подчеркнул, что такая ситуация станет тревожным международным прецедентом.

«Его проведение, предсказуемо в ультимативной форме, без участия России — явно никчемно и бессмысленно. Уверен, что приглашенные руководители государств на этот украинский антироссийский шабаш осознают риск подмочить свою репутацию», — считает Шеремет.

20 мая срок полномочий Владимира Зеленского, согласно украинской Конституции, завершился. В этот день должны были быть проведены новые выборы, однако они на Украине объявлены не были. Власти объяснили это решение действием военного положения.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток — туда приглашены делегации более 160 стран. Среди участников в правительстве Швейцарии также назвали государства, входящие в состав БРИКС.