Володин объяснил, зачем в ЕС вводят цензуру в отношении российских СМИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Совета Евросоюза остановить вещательную деятельность РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты". Он назвал подоплеку такого шага еврочиновников.

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Спикер в своем Telegram-канале констатировал, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью деятельности европейских структур.

"Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", - считает он.

Объясняя решение ЕС, Володин отметил, что его авторы просто не имеют аргументов убедить собственных граждан в своей правоте.

"Как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, - продолжил он, - уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации".

По сути, по его словам, цель введения цензуры одна: обмануть своих граждан и удержаться во власти.

"Решение о запрете вещания - это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", - резюмировал спикер.

При этом он высказал слова благодарности коллективам РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты".