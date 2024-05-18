Володин объяснил, зачем в ЕС вводят цензуру в отношении российских СМИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Совета Евросоюза остановить вещательную деятельность РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты". Он назвал подоплеку такого шага еврочиновников.
Спикер в своем Telegram-канале констатировал, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью деятельности европейских структур.
"Руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит", - считает он.
Объясняя решение ЕС, Володин отметил, что его авторы просто не имеют аргументов убедить собственных граждан в своей правоте.
"Как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, - продолжил он, - уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации".
По сути, по его словам, цель введения цензуры одна: обмануть своих граждан и удержаться во власти.
"Решение о запрете вещания - это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран", - резюмировал спикер.
При этом он высказал слова благодарности коллективам РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты".
"Если бы евробюрократы не чувствовали эффективность вашей работы, не стали бы чинить препятствия и ограничивать вашу деятельность", - обратился спикер к представителям этих СМИ.