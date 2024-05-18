Захарова назвала причину закрытия в ФРГ дела об утечке

Завершение расследования в отношении инспектора ВВС Германии, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, говорит о стремлении немецких правящих кругов поскорее забыть неудобную тему, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

По ее словам, завершение расследования в отношении Инго Герхартца означает «стремление германских правящих кругов поскорее «замять» неудобную для себя тему». Как считает дипломат, офицеры Бундесвера не только проговорились о планах усиления вовлечённости ФРГ в украинский конфликт, но и «сдали» своих британских союзников, подтвердив их главную роль «в планировании и реализации террористических атак на российской земле».

«Поскольку сразу снивелировать реакцию германской общественности, сместив фокус ее внимания в сторону самого факта "утечки", а также в очередной раз запугать страшилками о "российской шпионской активности" германским политикам не удалось, то они пошли проверенным путем по принципу: "нет темы – нет проблемы"», - указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она считает, что «это стандартный формат поведения западников в ситуациях, когда их "ловят за руку"».

СМИ: В Германии закрыли дело против главы ВВС Герхарца по делу об утечке

Ранее прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое проводилось в связи с перехватом разговора офицеров Бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту.