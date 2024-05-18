В Китае оценили итоги встречи Си Цзиньпина и Путина

Продуктивная встреча председателя Китая Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина повысила уверенность во многих странах мира, так как устойчивое развитие отношений между Москвой и Пекином имеет неизмеримое значение для поддержания мира и безопасности во всём мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника китайского аналитического центра «Тайхэ» Вана Цзайбана.

Он назвал переговоры глав двух стран очень «насыщенными и содержательными», которые прошли «гладко». При этом атмосфера переговоров была «домашней, дружеской и теплой».

«Совместное заявление объемом более 10 тысяч иероглифов было опубликовано в тот же день, это показывает, что многие важные вопросы подробно обсуждались в течение длительного времени», — указал эксперт.

Он отметил, что встреча продемонстрировала «высокую степень зрелости двусторонних отношений». При этом «переговоры охватили беспрецедентно широкий круг тем, переговорный процесс был довольно гладким, а результаты переговоров были чрезвычайно богатыми, что привлекло внимание всего мира».

Научный сотрудник отметил, что ярким эпизодом визита стала неформальная встреча Си Цзиньпина и Путина в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

«Между лидерами двух стран установилась глубокая дружба, и эта личная дружба между главами двух государств стала важной гарантией устойчивого развития отношений двух стран в будущем. Она придает беспрецедентную определенность настоящему и будущему китайско-российских отношений», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в критический период изменений в мире «крепкая дружба между лидерами Китая и России и устойчивое развитие отношений между двумя странами имеют неизмеримо большое значение для поддержания мира и безопасности во всём мире, а также для содействия развитию человечества».

Путин находился в Китае с государственным визитом 16-17 мая. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность президента России.