Слуцкий заявил о панике Запада из-за партнерства между Россией и КНР

Запад в панике от развития стратегического партнерства России и Китая. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что с начала визита президента РФ Владимира Путина в Пекин западные СМИ «взрываются истеричными публикациями» на этот счет, в которых либо «упрекают Москву и Пекин в намерении углублять военные связи», либо «обвиняют их в сговоре против США».

Трамп прокомментировал визит Путина в Китай

«Коллективный Запад, похоже, в панике от того, что стратегическое партнерство России и Китая выходит на новый уровень всеобъемлющего взаимодействия, ставя "крест" на планах возрождения гегемонии «золотого миллиарда". И, особо подчеркну, без какого либо создания новых военных блоков и альянсов, без "дружбы" против третьих стран», — написал Слуцкий.

Он считает, что визит Путина в Пекин носит исторический характер, поскольку «напрямую влияет на процессы формирования многополярного мироустройства». По мнению Слуцкого, важным его итогом стало подписание совместного заявления в контексте 75-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Он назвал документ «достойным ответом западным политиканам и критикам», потому что в нем Москва и Пекин «выступают за многополюсный мир без диктата "права силы" и экономической "дубины", справедливый миропорядок и принцип неделимой безопасности».

Напомним, что Путин посетил с визитом Пекин 15 мая. Он стал первой подобной поездкой президента после переизбрания.