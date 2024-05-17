В США назвали Путина самым уважаемым в мире лидером

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер высоко оценил положение президента России Владимира Путина на мировой арене. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Риттер назвал Путина самым уважаемым в мире лидером с точки зрения глобальной аудитории. Экс-разведчик подчеркнул, что Россия является крупным игроком на мировой арене. Страна объединилась с Китаем и Индией, она также пользуется поддержкой глобального Юга.