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Мишустин утвердил распределение вице-премьеров по обязанностям

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение вице-премьеров по обязанностям. Об этом сообщает «RT на русском».

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
© РИА НОВОСТИ

Согласно распределению, первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за общую координацию работ в области технологического развития, а также за курирование социально-экономического развития субъектов в составе Уральского федерального округа. Вице-премьер Татьяна Голикова назначена ответственной за Федеральное агентство по делам национальностей. Также в список ее полномочий войдет здравоохранение, государственная политика в сферах социального развития и занятости, а также пенсионное обеспечение, социальное и медицинское страхование.

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Помимо этого, вице-премьер Дмитрий Григоренко назначен ответственным за цифровое развитие и связь, а также внедрение технологий искусственного интеллекта и антимонопольную политику. Александр Новак возьмет на себя обязанности по электроэнергетике и топливно-энергетическому комплексу, а также экономический блок. Алексей Оверчук — координацию государственной политики в сфере интеграции на евразийском пространстве. Дмитрий Патрушев займется государственной политикой в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Вице-премьер Виталий Савельев назначен ответственным за транспортный блок, а полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев — за деятельность Минвостокразвития, Дальний Восток и Арктику. В свою очередь, Марат Хуснуллин назначен ответственным за вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, а также сферу ипотечного кредитования и развитие новых регионов. Наконец, Дмитрий Чернышенко будет выполнять обязанности, связанные с общим и средним профессиональным образованием, а также молодежной политикой, туризмом, спортом и СМИ.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин оценил уровень профессионализма нового состава вице-премьеров.

Политика
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