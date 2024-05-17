Медведев допустил расширение санитарной зоны до Польши

При отправке Украине западными союзниками дальнобойных ракет границы санитарной зоны могут расшириться до границ Польши. Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости создать санитарную зону, «в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в государство)».

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«Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 километров и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону. Иными словами, там везде должна быть Россия (550 километров плюс еще 70-100 километров для верности)», — написал Медведев.

На этом фоне он предостерег союзников Украины от поставок дальнобойных ракет Киеву, поскольку «если так пойдет дальше, то гарантированная санитарная зона окажется где-то на границе с Польшей или уже в ней самой».