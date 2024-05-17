Медведев предупредил, что ядерные бомбы РФ мощнее "Малыша" и "Толстяка"
Российские ядерные заряды существенно мощнее, чем бомбы "Малыш" и "Толстяк", сброшенные США на Японию в 1945 году, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он упомянул об этом, комментируя поставку Западом Киеву "все более дальнобойного оружия".
"Нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, - понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man", - написал Медведев в своем Telegram-канале. "Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа", - посоветовал он западным политикам.