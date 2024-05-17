Медведев предупредил, что ядерные бомбы РФ мощнее "Малыша" и "Толстяка"

Российские ядерные заряды существенно мощнее, чем бомбы "Малыш" и "Толстяк", сброшенные США на Японию в 1945 году, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он упомянул об этом, комментируя поставку Западом Киеву "все более дальнобойного оружия".