Захарова предупредила Запад и Киев об ответном ударе на фоне атак ВСУ

Москва не оставит без ответа регулярные атаки на российскую территорию со стороны Украины. Страны Запада и Киев «играют с огнем», реализуя подобные решения. Об этом в пятницу, 17 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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— Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию, — приводит слова дипломата официальный сайт МИД России.

По информации издания Politico, Украина на фоне продвижения российской армии в Харьковской области потребовала от США разрешения на удары по территории России. Целью Киева, как утверждается, является нанесение ударов по российским военным базам.

7 мая Украина готовилась совершить массированную атаку на Россию с применением 50 дронов и десятков дальнобойных ракет. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым, есть ли у Киева потенциал, чтобы нанести удары такого масштаба, и готова ли Москва отразить их, если украинская сторона решится на подобный сценарий.