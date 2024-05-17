Захарова обвинила Евросоюз в лицемерии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на лицемерный и избирательный подход к заявлениям по поводу протестов в Грузии, США, Армении и Молдавии.

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Как она отметила в своём Telegram, пока ЕС отправляет призывы к Грузии по поводу протестов, брюссельские чиновники помалкивают о протестах в США, Армении и Молдавии.

«Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», — заявила Захарова.

По её словам, пока что такой избирательный подход можно трактовать как «вмешательство во внутренние дела государства с целью смены режима».

Ранее США пригрозили Грузии санкциями в случае подрыва демократии.